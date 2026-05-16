Mitten im historischen Zentrum: Auto rast in Italien in Menschenmenge - mehrere Verletzte

1 Im norditalienischen Modena fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Foto: Christoph Sator/dpa

Im norditalienischen Modena fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Mehrere Menschen sind verletzt, der Fahrer wird festgenommen.











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Modena - In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, in einer Videobotschaft. Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Er sei jedoch "zutiefst betroffen" über diesen "wahnsinnigen Vorfall", sagte er.