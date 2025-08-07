Mittelstand und Handwerk: Erstaunlich viel Vertrauen verspielt

Aus der Sicht kleinerer und mittlerer Unternehmen hat die Bundesregierung ihren Start verstolpert. Sie nehmen ihr den Fokus auf die Industrie nachhaltig übel, meint unser Autor.

War das alles nur eine substanzlose PR-Show, von Werbeagenturen inszeniert – oder tatsächlich eine der größten Investitionsoffensiven seit Jahrzehnten, wie Bundeskanzler Friedrich Merz neulich nach dem Investitionsgipfel jubilierte? Diese bohrende Frage steht bis heute im Raum. Heftige Zweifel bleiben an der Summe von 631 Milliarden Euro, die die dort vertretenen Unternehmen bereitstellen wollen, obwohl es sich großteils um frisch aufgewärmte Investitionspläne handeln könnte.

Kümmert sich der Kanzler nur um die Sorgen der Konzernbosse?

Darüber hinaus hinterlässt die mögliche Mogelpackung noch eine andere schädliche Nachwirkung. Weil auf dem Gipfel vor allem die Industrie und große Konzerne vertreten waren, vermittelte das große Gruppenbild (mit 45 Krawattenträgern und zwei Frauen) dem Mittelstand vor allem die Botschaft: Wir werden von der Bundesregierung nicht besonders gefragt – der Kanzler kümmert sich nur um die Sorgen der Konzernbosse. Kleine und mittlere Unternehmen waren nicht eingeladen.

Nicht vergessen ist auch die Stromsteuer-Entscheidung, wonach diese eben nicht für alle Betriebe auf das europäische Mittelmaß gesenkt werden soll, sondern nur für das produzierende Gewerbe und die Landwirtschaft. Die Bundesregierung hat womöglich noch gar nicht realisiert, wie viel Vertrauen sie allein diese beiden Ereignisse bei den Mittelständlern oder beim Handwerk – sonst immer als das Rückgrat der Wirtschaft hochgelobt – gekostet haben. Diese Gunst zurückzugewinnen, dürfte einige Zeit kosten.

Für die Entlastung aller Unternehmen sorgen

Gute Wirtschaftspolitik erschöpft sich aber nicht darin, mal dieser und mal jener aggressiven Lobbygruppe etwas Gutes zu tun. Wer einen Aufschwung in der Breite auslösen will, muss für die Entlastung aller Unternehmen sorgen. An sinnvollen Anregungen aus der Wirtschaft mangelt es nicht.