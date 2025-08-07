Mittelstand und Handwerk: Erstaunlich viel Vertrauen verspielt

Aus der Sicht kleinerer und mittlerer Unternehmen hat die Bundesregierung ihren Start verstolpert. Sie nehmen ihr den Fokus auf die Industrie nachhaltig übel, meint unser Autor.
War das alles nur eine substanzlose PR-Show, von Werbeagenturen inszeniert – oder tatsächlich eine der größten Investitionsoffensiven seit Jahrzehnten, wie Bundeskanzler Friedrich Merz neulich nach dem Investitionsgipfel jubilierte? Diese bohrende Frage steht bis heute im Raum. Heftige Zweifel bleiben an der Summe von 631 Milliarden Euro, die die dort vertretenen Unternehmen bereitstellen wollen, obwohl es sich großteils um frisch aufgewärmte Investitionspläne handeln könnte.