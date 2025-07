Mittels künstlicher Intelligenz: Betrüger soll sich als US-Außenminister ausgegeben haben

1 Der US-Außenminister soll Opfer eines Betruges geworden sein. (Archivbild) Foto: AP/dpa/Mark Schiefelbein

Mittels künstlicher Intelligenz soll sich ein Betrüger als Chefdiplomat der USA ausgegeben haben. Dabei soll er auch Kontakt zu anderen Regierungen aufgenommen haben.











Link kopiert



Ein Betrüger hat sich nach Medienberichten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz als US-Außenminister Marco Rubio ausgegeben und soll Nachrichten an hochrangige Politiker verschickt haben. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte auf Nachfrage von Journalisten, man gehe dem Fall nach. Sie machte aber mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben, was genau passierte. Es ist unklar, wie groß der Schaden ist und ob sensible Informationen ausgetauscht worden sind.