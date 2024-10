Mittelkürzungen des Bundes: Stuttgarter Jobcenter in einer „dramatischen Situation“

Stuttgarter Jobcenter in einer „dramatischen Situation“

Weil der Bund die Gelder stark kürzen will, rutscht das Stuttgarter Jobcenter in eine schwere Krise. Wesentliche Teile der Arbeitsförderung seien bedroht. Die Frage ist nun: Kann die Stadt in die Bresche springen? Und soll sie das überhaupt?











Seit klar ist, wieviel Geld das städtische Jobcenter im kommenden Jahr vom Bund bekommen soll, herrscht in Stuttgart Krisenstimmung. Wegen der drastischen Kürzungen befinde man sich in einer „absolut dramatischen Situation“, betonte der Leiter des Jobcenters, Jochen Wacker, in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Soziales der Stadt Stuttgart. Bürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) nannte die vom Bund angekündigte Reduzierung der Mittel „absolut unverantwortlich“.