Mittelfranken: Männer transportieren Tote in Teppich - Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt nun, ob die Männer die Leiche in einem Teppich transportieren durften. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Frau in Mittelfranken beobachtet, wie zwei Männer eine Leiche in einen Teppich gewickelt die Treppe an einem Haus heruntertragen - und ruft die Polizei.











Zwei Männer haben in Mittelfranken die Leiche einer Frau in einen Teppich gewickelt die Treppe eines Mehrfamilienhauses hinuntergetragen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, beobachtete eine Anwohnerin den ungewöhnlichen Totentransport in Ansbach am Montag und rief die Polizei. Die fand vor Ort heraus, dass es sich bei der Toten um die Mutter von einem der beiden Männer handelte.