Es zeichnete sich schon länger ab, dass Hans Nunoo Sarpei keine Zukunft mehr beim VfB Stuttgart haben wird. Nun hat sich ein neuer Club für den 20-jährigen Ghanaer gefunden.

Stuttgart - Hans Nunoo Sarpei (20) zieht es weg vom VfB Stuttgart, hin zur Spvgg Greuther Fürth in die zweite Liga. Am Mittwoch gaben die beiden Vereine das Leihgeschäft bekannt, das bis Saisonende befristet ist und eine Kaufoption enthält. Sarpei besitzt noch bis 2020 einen Vertrag beim VfB.

Der Mittelfeldspieler aus Ghana wurde einst von Jan Schindelmeiser verpflichtet. „An ihm werden wir noch sehr viel Freude haben“, prophezeite der damalige Manager vor dem Start in die Zweitligasaison. Allein, die Prophezeiung sollte nie eintreffen. Sarpei war lange verletzt, zwischenzeitlich in die Slowakei verliehen, kam er in Stuttgart nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Jetzt nimmt er im Fränkischen einen neuen Anlauf. „Ich denke, dass die Spielweise hier sehr gut zu mir passt. In Fürth spielen viele junge Spieler und diese Philosophie kann auch für mich eine Chance sein, die ich nutzen will“, wird der 20-Jährige in einer Mitteilung seines neuen Clubs zitiert. „Für uns ist das ein perspektivischer Transfer. Wir sehen viel Potenzial“, sagt Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Noch kann Sarpei den Kleeblättern aber nicht weiterhelfen. Er laboriert im Moment noch an einer Schambeinentzündung.