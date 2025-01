Mittelfeldspieler verlängert: Angelo Stiller – warum nicht nur er für die Zukunft des VfB steht

1 Taktgeber im Mittelfeld des VfB Stuttgart – und nun mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet: Angelo Stiller. Foto: Baumann

Angelo Stiller hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig verlängert. Damit hat der Club fast alles wichtigen Spieler langfristig gebunden – und das meist ohne Ausstiegsklausel. Folgt bald der Trainer?











Link kopiert



Das erste große Ziel dieser Fußballsaison will der VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (21 Uhr) erreichen. Mit mindestens einem Unentschieden gegen Paris Saint-Germain kann die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß den Einzug in die Zwischenrunde der Champions League klarmachen. Schon einen Tag zuvor hat der Club ein anderes Thema ins Ziel gebracht.