Bereits zu Saisonbeginn stecken Wataru Endo viele Spiele in den Beinen – wie schnell erholt sich der Kapitän des VfB Stuttgart diesmal vor der Partie bei Eintracht Frankfurt?









Stuttgart - Für Wataru Endo muss sich das wie ein Kurzstreckenflug angefühlt haben. Knapp 4500 Kilometer sind es von Al-Rayyan in Katar, wo er mit der japanischen Fußball-Nationalmannschaft pandemiebedingt noch am Dienstag in der WM-Qualifikation gegen China (1:0) gespielt hat, bis Stuttgart – Luftlinie. Von Tokio aus ist die Entfernung schließlich mehr als doppelt so weit, die Endo normalerweise zu bewältigen hat, wenn er für sein Heimatland im Einsatz ist.