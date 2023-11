Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Und wieder ein Rückschlag für Lilian Egloff

1 So ein Pech: Lilian Egloff hadert mit einer schweren Knieverletzung Foto: Baumann

Lilian Egloff, das ewige Talent des VfB Stuttgart, muss nach zuletzt starken Auftritten im Regionalligateam den nächsten Rückschlag hinnehmen. Das Fußballjahr ist für ihn frühzeitig beendet.











Link kopiert



Für Lilian Egloff geht ein aus persönlicher Sicht mäßiges Fußballjahr 2023 mit einer großen Enttäuschung zu Ende. Das Eigengewächs des VfB Stuttgart hat sich im Regionalligaspiel mit der zweiten Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Schott Mainz (6:0) einen Teilabriss im Außenband des Knies zugezogen. Trainer Sebastian Hoeneß bezifferte Egloffs Ausfallzeit vor dem Bundesligaduell mit Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr) auf sechs Wochen. Der Mittelfeldspieler wird also frühestens zum Rückrundenstart Mitte Januar wieder auf dem Platz stehen können.