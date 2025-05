Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Diagnose bestätigt ersten Eindruck – Hoffnung für Angelo Stiller

1 Angelo Stiller hat sich am Sonntag am rechten Sprunggelenk verletzt. Foto: Pressefoto Baumann

Angelo Stiller darf sich weiter Hoffnungen machen, im Pokalfinale für den VfB Stuttgart auflaufen zu können. Die MRT-Untersuchung bestätigte die ersten Eindrücke von Sonntagabend.











Am Sonntagabend war es das portable Ultraschallgerät, das erste Aufschlüsse über die Schwere der Verletzung gab. Am Montag folgte dann die genauere MRT-Untersuchung bei Angelo Stiller. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart war im Spiel gegen den FC Augsburg (4:0) derart böse gefoult worden, dass eine schwerere Verletzung befürchtet worden war. Dies hätte auch bedeutet, dass Stiller das Pokalfinale am 24. Mai verpasst.