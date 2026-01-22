Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Ab wann plant Hoeneß wieder mit El Khannouss?

1 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) kann bald wieder auf den Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss zurückgreifen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Bilal El Khannouss steckt die Finalniederlage mit Marokko im Afrikacup noch in den Knochen. Mit 0:1 ging die Partie gegen den Senegal nach Verlängerung verloren – doppelt bitter für den Nordafrikaner in Diensten des VfB Stuttgart, weil es sich um ein Heimturnier handelte und der Titel in Rabat so nah war. Dennoch glaubt Sebastian Hoeneß, dass El Khannouss mit dieser emotionalen wie sportlichen Enttäuschung umzugehen weiß. „Ich habe ihn so kennengelernt, dass er den Moment findet, um wieder positiv nach vorne zu schauen“, sagte der Trainer vor dem Europa-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) gegen die AS Rom.