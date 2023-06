1 Orel Mangala verfügt über ein großes Spielverständnis, die Leistungen des 21-jährigen VfB-Profis sind aber noch schwankend. Foto: Baumann

Orel Mangala und Philipp Klement sind beim VfB Stuttgart hinter den Erwartungen geblieben – jetzt wollen sie durchstarten. Im Trainingslager in Spanien bietet sich die beste Gelegenheit, sich in Szene zu setzen.









Stuttgart - Natürlich gibt es für so einen begabten Spieler einen Markt mit reichlich Interessenten. Denn Orel Mangala ist ja 21 Jahre jung. Er verfügt über eine starke Technik und großes Spielverständnis. Er kann viel und schnell laufen sowie gallig in die Zweikämpfe gehen. Das alles ergibt ein ziemlich komplettes Paket an Fähigkeiten für einen Mittelfeldspieler und macht den Belgier begehrt.