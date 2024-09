Reise in die Steinzeit Siedlung der ersten Ackerbauern in Ostdeutschland entdeckt

In der frühen Jungsteinzeit wurde nicht nur in der sehr fruchtbaren Magdeburger Börde Ackerbau betrieben. Archäologen haben nun in der östlichen Altmark im Norden Sachsen-Anhalts Spuren der ersten Bauern gefunden.