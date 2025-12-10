Mittel gegen Übergewicht: Patient von Wirkung begeistert – „Könnte für Abnehmspritze Werbung machen“

Peter Möller hat rund 20 Kilo abgenommen, seit ihn sein Arzt in Marbach (Kreis Ludwigsburg) per Abnehmspritze behandelt. Seine Erfahrungen damit sind positiv – mit kleinen Ausnahmen.
Der Blutdruck war entschieden zu hoch, eine Diabetes bereits im Anmarsch. Im Gewebe lagerte sich Wasser ab, beim Treppensteigen ging ihm schnell die Puste aus. Peter Möller (Name geändert) hatte etliche gesundheitliche Baustellen, verursacht oder zumindest verschärft durch sein Übergewicht. Mehr als 120 Kilogramm verteilten sich auf 1,80 Körpergröße. „Das konnte so nicht weitergehen“, sagt der 60-Jährige – zumal er im vergangenen Jahr auch noch vor einem Burnout stand und ihn eine Gürtelrose Schachmatt gesetzt hatte.