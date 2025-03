Mittagstisch in Fellbach: Kartoffelsalat, belegte Weckle und mehr – im Stalissimo gibt’s schwäbisches Essen günstig

Es ist der Kartoffelsalat, der unter Beamten im Ländle wohl ganz besonders beliebt ist. Klassisch schwäbisch zubereitet, versteht sich: Mit Essig und Öl, auf keinen Fall mit Mayonnaise. Man kombiniere ihn mit einem Backfisch oder Maultaschen, und schon stehen die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts zur Mittagszeit Schlange im „Stalissimo“, kurz „StaLa“ genannt. Manche kämen auch mit Frischehaltedosen vorbei und wollten einige Portionen mitnehmen, erzählt eine Küchenhilfe.

Das „Stalissimo“ ist die Firmenkantine des Statistischen Landesamts, das im März des vergangenen Jahres aus Stuttgart-Heslach in das Areal auf der Nordseite des Fellbacher Bahnhofs gezogen ist. Es ist eine Mischung aus Bistro, Kantine und Cafeteria und hat montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Das Angebot richte sich zwar in erster Linie an Landesbedienstete – „aber externe Gäste sind sehr herzlich willkommen“, betont Daniel Kovarik, der als Haushaltsreferent beim „StaLa“ für die Kantine hauptverantwortlich ist.

Ein Gericht pro Tag

Der Mittagstisch beim „Stalissimo“ besteht aus einem Gericht, das täglich frisch und vor Ort zubereitet wird. Was auf der Menükarte steht, werde für jede Woche neu entschieden, sagt Kovarik. Große Teile des Angebots kann man unter „klassischer schwäbischer Küche“ zusammenfassen. „Wir versuchen aber, möglichst viel Abwechslung reinzubringen.“ Grob könne man sagen: Ein Mal die Woche gibt es Fisch, ein Mal die Woche Fleisch, ein Mal die Woche veganes Essen. Freitags biete man eher kleinere Speisen an – mal Waffeln, mal Crêpes. Für Gäste kostet das Angebot zwischen fünf und neun Euro.

„Wir schauen, dass wir möglichst viel aus biologischer Erzeugung anbieten“, sagt Kovarik außerdem. Zusätzlich dazu sollen die Zutaten möglichst saisonal und regional sein. Wenn die Zeit für das Filderkraut angebrochen ist, finde man das dann auch in den Gerichten. In Zukunft werde man den Bioanteil weiter erhöhen. Alle Kantinen von Landesbetrieben müssen bis Ende 2026 einen Bioanteil von mindestens 20 Prozent abdecken, so der Beamte. Dafür gebe es auch Zuschüsse.

Es gibt auch Frühstück

Gäste und Bedienstete können allerdings nicht nur zum Mittagstisch kommen, sondern auch schon dort frühstücken und den ersten Kaffee des Tages trinken. „Wir wollten mit dem Stalissimo einen Platz schaffen, an dem man sich auch außerhalb des Büros treffen kann“, sagt Kovarik. Rund 100 Menschen finden in dem hellen Raum mit der großen Glasfassade Platz.

In dieser Woche stand ein Gemüseragout auf der Karte des „Stalissimo“. Foto: Statistisches Landesamt /Mara Mantinger

Wer keine Zeit hat, sein Frühstück oder Mittagsgericht vor Ort zu genießen, kann es sich auch einpacken lassen. Bircher Müsli, Joghurt und belegte Brötchen stehen in der Theke zum Mitnehmen bereit. Die Weckle kann man sich nach Wunsch belegen lassen, sollte die gewünschte Kombination schon vergriffen sein, sagt die Küchenhilfe. Für das Mittagsgericht stellt die Kantine Mehrwegschalen zum Mitnehmen für fünf Euro Pfand zur Verfügung.

Neuer Standort, neuer Name

Das „Stalissimo“ in seiner aktuellen Form gibt es seit Sommer 2024 – wenige Monate, nachdem das Statistische Landesamt in Fellbach ansässig wurde. Dass die 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „StaLa“ von Stuttgart-Heslach in das große Areal am Bahnhof ziehen würden, war jedoch lange Zeit nicht klar. Zwar wurde der Auszug aus dem in die Jahre gekommenen Gebäude in der Böblinger Straße 58 schon 2015 beschlossen, wohin es gehen würde, beschloss das Finanzministerium Baden-Württemberg als übergeordnete Dienstaufsichtsbehörde jedoch erst 2018. Im März 2024 übernahm das StaLa die frei gewordenen Räume, aus denen die SDK in ihren Neubau 300 Meter weiter gezogen war.

Mit dem Umzug änderte sich nicht nur der Standort der Kantine, sondern auch ihr Name und ihr Konzept. Im Heslacher „Kasino“ habe man damals ein ganzes Menü, nicht nur ein einzelnes Gericht angeboten. Dieses jedoch habe dem Angebot der Kantine des Landesamts für Besoldung und Versorgung (LBV) sehr geähnelt, die rund fünf Minuten zu Fuß vom „Stalissimo“ entfernt ist. „Wir haben das Angebot so angepasst, dass wir die LBV-Kantine ergänzen“, sagt Kovarik.

Wieso genau man sich nach dem Umzug für den Namen „Stalissimo“ entschieden hat, weiß Kovarik übrigens nicht. Zumindest der erste Teil des Wortes leuchtet ja ein, aber der zweite? Einen besonderen Schwerpunkt auf italienischem Essen habe die Kantine jedenfalls nicht. Aber das wäre wahrscheinlich auch wenig zuträglich – man will die Gäste ja sicherlich nicht um den heiß begehrten schwäbischen Kartoffelsalat bringen.

Menü

Das Statistische Landesamt hinterlegt das Menü der Woche bei Google Maps. Wer wissen will, welche Gerichte ihn erwarten, kann dort nachsehen.

Adresse

Das Stalissmimo befindet sich am Raiffeisenplatz 7 in Fellbach, direkt am Bahnhof, Ausgang Schlaflandstraße.