Weniger Zeit, kleineres Budget? Stuttgarts Spitzengastronomie vom Zauberlehrling bis zur Wielandshöhe erfindet den Lunch neu. Warum der Mittagstisch jetzt boomt und was er kostet.
Trotz aller Krisen: Die Freude an einem guten Essen wollen sich Genießer nicht vermiesen lassen, aber Gewohnheiten ändern sich. Viele Gäste könnten sich weniger leisten und würden im Restaurant sparsamer bestellen, hört man immer wieder aus der Branche. Aber es gibt noch einen anderen Grund für sich wandelndes Gästeverhalten: „Manche wollen abends nicht so viel essen und nicht so lange am Tisch sitzen.“ So hat es auch Fabian Heldmann, Mitgeschäftsführer und Küchenchef des Familienbetriebs Der Zauberlehrling im Bohnenviertel, erfahren. Ganz konkret, als der Stuttgarter Sternekoch mittags in Bernd Bachofers gut besuchtem Sternerestaurant in Waiblingen war. Dort habe er einen Stammgast getroffen, der ihm ebendies gesagt habe: nicht so viel, nicht so lange – und deswegen lieber mittags.