Mittagessen für Gerlinger Schüler: Stadt richtet „ad hoc“-Essensangebot ein

1 Am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen sind in diesem Schuljahr die Anmeldezahlen deutlich zurückgegangen. Foto: Simon Granville

Die Kritik am fehlenden Mittagstisch am Gerlinger Gymnasium zeigt Wirkung – es soll eine Interimslösung getestet werden. Der geplante Mensabau verteuert sich um 1,5 Millionen Euro.











Dass Thema fehlender Mittagstisch an den weiterführenden Schulen in Gerlingen sorgt für reichlich Wirbel in der Strohgäukommune. Offenbar wurde der Druck auf die Stadt in den vergangenen Wochen immer stärker: Die Verwaltung reagiert jetzt mit der Ankündigung eines Interimangebots für die fünften und sechsten Klassen. Gleichzeitig musste die Stadt einräumen, dass der vereinbarte Kostendeckel für die neue Mensa nicht eingehalten werden kann.