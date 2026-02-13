Mitsubishi beschädigt: Unfallflucht in Schönaicher Bühlstraße

1 Unfallflucht in der Bühlstraße: Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Fahrerflucht in Schönaich.











Der Polizeiposten Schönaich (Kreis Böblingen) sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13.50 und 15.10 Uhr in der Bühlstraße in Schönaich ereignete. Laut Polizeiangaben dürfte eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Parkplatz gegenüber einer Bäckerei geparkten Mitsubishi gestreift und sich dann aus dem staub gemacht haben, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 70 31 / 677 00-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.