Mitreißende Schlagerrevue in Esslingen: Ela und die Herzensbrecher vertreiben Sorgen und Nöte

1 Die neue Esslinger Band „Ela und die Herzensbrecher“ präsentiert eine hinreißende Schlagerrevue. Foto: Roberto Bulgrin

Das neue Band-Projekt „Ela und die Herzensbrecher“ feiert mit Schlagern der 1950er und 1960er Jahre Premiere bei den Galgenstricken in Esslingen. Neun Monate lang hat sich das Quartett darauf vorbereitet.











Sie bringen die Herzen zum Schmelzen. Sie animieren zum Mitsingen. Sie sorgen dafür, dass man für zweieinhalb Stunden die Welt um sich herum vergisst: „Ela und die Herzensbrecher“. Mit einer hinreißenden Schlagerrevue luden sie in den ausverkauften Keller der Esslinger Galgenstricke zur Premiere und zu einem musikalischen Ausflug in die 1950er und 1960er Jahre: Damals reisten die Deutschen in ihr Sehnsuchtsland Italien, im Gepäck Nietenjeans und den Itsy-Bitsy-Teenie-Weenie-Honolulu-Strandbikini. Damals glaubten sie – Marmor, Stein und Eisen zum Trotz – an unverbrüchliche Liebe. Und der Bossanova war an allem schuld.