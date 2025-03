Mitmachen Ehrensache: Schüler spenden rund 15 000 Euro

1 Bei der Firma Trumpf in Ditzingen waren mehr als 20 Jugendliche bei „Mitmachen Ehrensache“ am Start. Foto: Mitmachen Ehrensache

Bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ haben Jugendliche aus Stuttgart einen Tag lang für eine gute Sache gejobbt. Das erarbeitete Geld geht an drei Projekte für hilfsbedürftige Kinder.











Bei dem Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“ am 5. Dezember vergangenen Jahres waren allein in Stuttgart 552 Schülerinnen und Schüler im Einsatz. Insgesamt verdienten die Jugendlichen 15 150 Euro für soziale Zwecke. Das Geld kommt drei Organisationen zugute, die sich um hilfsbedürftige Kinder kümmern. 6000 Euro erhält der Förderverein Huduma kwa watoto aus Stuttgart. Mit der Summe können der Schulunterricht und die Ausbildung von 25 Kindern im Kiberia-Slum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ein Jahr lang finanziert werden.