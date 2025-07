Mitmachangebot der Wilhelma: Wo Kinder hinter die Kulissen des Zoos blicken können

Das Team der Wilhelmaschule bereitet sich auf die Sommerferien vor. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, verspricht das Ferienprogramm spannende und lehrreiche Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher im Grundschulalter vom Aquarium bis zur Terra Australis. So steht bei dem Urlaubserlebnis „Down Under“ der fünfte Kontinent im Mittelpunkt. Vor zwei Jahren ist in der Wilhelma die Terra Australis mit ihren mehr als elf australischen Tierarten eröffnet worden. In dem Programm geht es um die Tier- und Pflanzenwelt des fünften Kontinents.

Der Tüpfelbeutelmarder ist in der Terra Australis zu sehen. Foto: Wilhelma

Die Kinder dürfen, angeleitet von erfahrenen Zoopädagoginnen und -pädagogen, Beschäftigungsmaterialien für die Beuteltiere im Nachtbereich der Terra Australis basteln und direkt im Anschluss zuschauen, wenn die Tiere sie ausprobieren. Auch gilt es, zusammen die härteste Nuss der Welt, die Macadamianuss, zu knacken. Das Programm ist für Kinder von 8 bis 10 Jahren geeignet und wird jeweils donnerstags, am 7. , 14. und 21. August von 10 bis 15 Uhr angeboten. Eine Teilnahme kostet 25 Euro inklusive Eintritt.

Lesen Sie auch

Kleine Forscher beobachten tierische Bewohner

Der Programmpunkt unter dem Stichwort „Fell und Federn“ richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren und findet am Freitag, 8. , Dienstag, 12., und Montag, 18. August, von 9 bis 12 Uhr statt. Dabei beobachten die kleinen Forscherinnen und Forscher gemeinsam einige der tierischen Bewohner der Wilhelma und schauen, womit der Körper dieser Tiere jeweils bedeckt ist. In ein Sammelalbum werden dann Federn, Fell und Schuppen eingeklebt. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Kind.

Unsere Empfehlung für Sie Tigeranlage Wann werden die sibirischen Tiger zu sehen sein? Die Wilhelma baut seit mehr als zwei Jahren an der neuen Anlage für die bedrohten Raubkatzen. Bald ist alles fertig.

Am Mittwoch, 20. und Dienstag, 26. August sowie am Mittwoch, 3. September, können 7 bis 10 Jahre alte Kinder von 10 bis 15 Uhr in der Wilhelma einen Tag am Meer verbringen und abtauchen – ins Aquarium. Dort dürfen die Kinder einen Blick hinter die Kulissen werfen. Es wird auf die Bedrohung der Unterwasserwelt durch Plastikmüll hingewiesen und was man dagegen tun kann. Gemeinsam wird Meeresdeko gebastelt, die die Ferienkinder mit nach Hause nehmen dürfen. Zum Abschluss schauen sich alle die Fütterung der Seelöwen an. Das Angebot kostet 25 Euro pro Kind.

Die Teilnehmerzahl ist pro Termin auf zwölf Kinder begrenzt. Einzelne Termine sind bereits ausgebucht. Anmeldungen werden per E-Mail an wilhelmaschule@wilhelma.de entgegengenommen. Weitere Informationen unter www.wilhelma.de/termine-angebote/termine/veranstaltungskalender