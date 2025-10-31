Die CDU darf der AfD „nicht hinterherhecheln“, warnt die Stuttgarter CDU-Politikerin Monica Wüllner. Mit Parteikollegen hat sie deshalb die neue Gruppe „Compass Mitte“ gegründet.
„Compass Mitte“ nennt sich die neue CDU-interne Gruppe, die ihre Botschaft am vergangenen Mittwoch mit einer eigenen Internetseite öffentlich gemacht hat: Die Erstunterzeichner fordern von ihrer Partei eine „Kurskorrektur mit Haltung“. Unter den Initiatoren findet sich auch eine CDU-Politikerin aus Stuttgart: Monica Wüllner, die seit 2012 mit einer Unterbrechung dem Bundesvorstand der Partie angehört.