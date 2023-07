1 Ein Bild aus geeinten Tagen: Bernd Gaiser, Claus Vogt und Rainer Mutschler (von links), die das Präsidium des VfB Stuttgart bilden. Foto: Baumann

Ein Teil des Präsidiums strebt an, die für 18. März geplante Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart zu verschieben. Allerdings nicht, wie es der Präsident Claus Vogt vorhatte. Geht das nun überhaupt?









Stuttgart - Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich ein fußballaffiner Geophysiker auf den Weg in die Mercedesstraße 109 in Bad Cannstatt aufmacht. Ausgestattet mit einem Seismografen, um die maximalen Wutausbrüche zu messen. Seit Wochen wird der VfB Stuttgart ständig von vereinspolitischen Beben erschüttert. Und die emotionalen Risse im Clubhaus mit dem roten Dach sind mittlerweile so tief und lang, dass zu befürchten steht, dass der Traditionsverein von 1893, der schon viele Stürme überstanden hat, nun bald in sich zusammenkracht.