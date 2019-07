Liveblog: So läuft die Veranstaltung in der Arena

1 Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet in der Arena statt. Foto: Pressefoto Baumann

Die ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart steht an. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten ist auch ein Antrag auf Abwahl des Präsidenten auf dem Programm. Die Veranstaltung findet in der Mercedes-Benz-Arena statt.

Stuttgart - Die ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart steht an und es werden unweigerlich Erinnerungen an das Jahr 2017 wach. Damals lud der Club mit dem Brustring seine Mitglieder ebenfalls in die Arena in Bad Cannstatt. Rund 14.000 folgten dem Aufruf, es herrschte Spieltagsatmosphäre an der Mercedesstraße.

• VfB verschenkt Speise- und Getränkegutscheine für anwesende Mitglieder

• Tagesordnungspunkt 6 entscheidend für potenzielle Abwahl Dietrichs

• Hier gibt es die ergänzende Tagesordnung zum Download

Am Ende stand eine Entscheidung für die bis heute bei Teilen der Anhängerschaft kontrovers diskutierte Ausgliederung der Profifußballsparte aus dem e. V. Die VfB Stuttgart 1893 AG war geschaffen. Nun kündigt sich erneut ein Schritt mit großer Tragweite an. Rund 65 Anträge auf Abwahl des Präsidenten Wolfgang Dietrich gingen frist- und formgerecht beim VfB ein, der Club setzte diesen Punkt auf die ergänzende Tagesordnung. Wir sind mit der Redaktion vor Ort und berichten rund um das Geschehen in einem multimedialen Liveblog ab 12.30 Uhr.