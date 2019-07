9 Massive technische Probleme bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Beim VfB Stuttgart findet die Mitgliederversammlung statt. Bereits vor der ersten Abstimmung kommt es zu massiven technischen Problemen. Die Reaktionen der Fans im Netz lassen nicht lange auf sich warten.

Stuttgart - Vor den Abstimmungen sorgen massive technische Probleme bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart für Unmut. Zeitweise funktioniert die Stimmabgabe via Wlan nicht, auch die zuvor vom Verein ausgehändigten Tablets haben sich offenbar aufgehängt, wie Mitglieder via Twitter berichten.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker von der VfB-Mitgliederversammlung!

Am frühen Sonntagabend herrscht Ratlosigkeit. Wie in der Mercedes-Benz Arena weitergehen soll, ist völlig unklar. Offenbar wird die Debatte zunächst fortgesetzt, es werden weitere Redebeiträge erwartet. So kann Zeit gewonnen werden, um die technischen Probleme irgendwie zu lösen.

Im Netz sorgen die massiven technischen Probleme bei der Mitgliederversammlung für großen Unmut, doch der eine oder andere Fan reagiert auch mit einer gesunden Prise Humor auf den Fauxpas. Ein Überblick.