Am kommenden Sonntag geht es bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart auch um die mögliche Abwahl des Präsidenten Wolfgang Dietrich. Was liegt sonst an? Wie läuft das Prozedere? Wer darf überhaupt abstimmen? Wie geht es danach weiter? Wir geben die wichtigsten Antworten.