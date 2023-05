1 Pierre-Enric Steiger (links) will Claus Vogt als VfB-Präsident ablösen. Foto: dpa/Dennis Kupfer

Nicht nur Präsident Claus Vogt und Herausforderer Pierre-Enric Steiger stellen sich an diesem Donnerstag erstmals den Fragen von VfB-Mitgliedern. Es ist der Auftakt der heißen Phase vor den Neuwahlen aller Vereinsgremien am 18. Juli.









Stuttgart - Es dürfte noch eine Weile dauern, bis die Mercedes-Benz-Arena wieder mit Fans des VfB Stuttgart gefüllt sein wird – zumindest in den Katakomben aber kehrt Leben zurück. In der Soccerlounge im Bauch der Untertürkheimer Kurve fällt an diesem Donnerstagabend (18.30 Uhr) der Startschuss der heißen Phase vor der Mitgliederversammlung am 18. Juli, auf der sämtliche Gremien des Vereins neu gewählt werden.