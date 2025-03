Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart: Das sind die Besonderheiten bei den VfB-Wahlen

1 Dietmar Allgaier, Pierre-Enric Steiger und Jochen Haas (von links) wollen den VfB Stuttgart in die Zukunft führen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Samstag stimmen die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten darüber ab, wer Präsident wird – aber nicht nur. Wir erklären, wie die Stimmabgaben im Superwahljahr über die Bühne gehen.











Link kopiert



Stefan Biehl ist es gewohnt, mit Paragrafen umzugehen. Das gehört zu seinem Job als Staatsanwalt, und normalerweise beschäftigt er sich von Berufs wegen mit komplexeren juristischen Sachverhalten als dem Wahlverfahren beim VfB Stuttgart vor der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten an diesem Samstag (11 Uhr) in der Schleyerhalle. Doch im Vorfeld der Superwahl-Veranstaltung musste sich auch Biehl in seinem Ehrenamt als Mitglied des Wahlausschusses tief in die Satzung einarbeiten, um das Prozedere möglichst einfach zu erklären. Denn insgesamt stehen drei Wahlen (Präsident, Präsidium und Vereinsbeirat) an – und diese weisen Besonderheiten auf.