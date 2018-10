Mitgliedervergleich der Bundesligisten Diese Clubs haben die meisten Mitglieder

Der VfB Stuttgart hat seine Mitgliederzahl in der Saison 2018/19 auf rund 66 500 Anhänger erhöht und spielt damit bundesweit auf den vorderen Plätzen mit.





Stuttgart - Die Mitgliederzahlen des VfB Stuttgart sind, im Vergleich zur Vorsaison, um ganze 17 Prozentpunkte gestiegen. Damit kommen die Roten aus Cannstatt auf stolze 66 500 Anhänger, wie ein Ranking des Online-Portal SPONSORs zeigt. Nur ein Klub konnte in der Bundesligasaison 2018/19 in Sachen prozentualem Wachstum am VfB vorbeiziehen: Eintracht Frankfurt steigerte die Mitgliederzahl um rund 28 Prozent, zahlenmäßig sind die Frankfurter den Stuttgartern trotzdem unterlegen – die Mitgliederszene der Eintracht ist 59 000 Personen stark.

Im nationalen Vergleich der Bundesligisten belegt der VfB Stuttgart mit seinen über 66 000 Mitgliedern den 5. Platz. Absolute Spitze ist der FC Bayern München mit 229 000 Supportern, gefolgt vom FC Schalke 04 mit 155 432 Königsblauen. Knapp dahinter positioniert sich der nächste Revierklub, 155 000 Borussen unterstützen den BVB als gelbe Wand.

Allein Bayer 04 Leverkusen konnte seine offizelle Angängerschaft in dieser Saison nicht erhöhen, mit einem Minus von 12 Prozent kommen die Leverkusener aktuell nur noch auf 28 300 Vereinsmitglieder. Welche deutschen Fußballklubs die meisten Mitglieder haben, zeigt unsere Bildergalerie.