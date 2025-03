Mitglieder des VfB Stuttgart: Hohe Hürden für Hybridveranstaltung beim VfB

10 Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart hat in der Schleyerhalle zuletzt sechseinhalb Stunden gedauert. Foto: Baumann

Eine Satzungsänderung schreibt nun fest, dass die Mitgliederversammlungen des Fußball-Bundesligisten in Präsenz stattfinden – ansonsten braucht es einen langen Anlauf und viele Gegenstimmen.











Link kopiert



Die Diskrepanz wird immer größer. Auf der einen Seite steht die wachsende Zahl an Vereinsmitgliedern beim VfB Stuttgart – und auf der anderen Seite die überschaubare Gruppe an Mitgliedern, die tatsächlich zur jährlichen Versammlung des Fußball-Bundesligisten gehen. In der Spitze waren es am vergangenen Samstag 1600 Menschen, die in der Schleyerhalle zusammenkamen, um den Präsidenten, das Präsidium und den Vereinsbeirat zu wählen.