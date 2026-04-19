Daniel Aminati wehrt sich gegen den Vorwurf seiner Noch-Ehefrau Patrice, aus ihrer Krebserkrankung eine Ego-Show zu machen. In einem Video-Statement lehnt er eine Schlammschlacht aber klar ab.
Daniel Aminati (52) hat auf die öffentliche Kritik seiner Noch-Ehefrau Patrice (30) reagiert und deren Vorwürfe als "unverhältnismäßig" bezeichnet. Der "taff"-Moderator distanziert sich in einem Instagram-Video gleichzeitig ausdrücklich von einer medialen Auseinandersetzung - eine Schlammschlacht komme für ihn nicht in Frage.