Mitfahraktion „Steig ein!“: Wie Mercedes in der Belegschaft für die eigenen E-Autos wirbt

1 Mercedes-Mitarbeiterin Carmela Palumbo probiert bei der Mitfahraktion „Steig ein!“ die SUV-Variante des Spitzenmodells EQS aus. Foto: Ines Rudel

Das Unternehmen organisiert Probefahrten für die Mitarbeitenden. „E-Mobilität muss man selbst erleben“, sagt das Vorstandsmitglied Jörg Burzer. Was Carmela Palumbo und Daniel Adam aus der Produktion davon halten? Bericht von einer Mitfahrt.











Wer einen Mercedes baut, ist auch Experte fürs Mercedes-Fahren, oder? So kann man sich täuschen. Längst nicht alle Beschäftigten kennen die aktuellen Modelle aus eigenem Erleben. 69 Prozent derjenigen, die in den vergangenen beiden Jahren bei „Steig ein!“ mitgemacht haben, sind zuvor noch nie mit einem Elektro-Mercedes gefahren. Es ist die bisher größte Mitfahraktion, die das Unternehmen organisiert hat: 27 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland, Ungarn und Polen daran teilgenommen. Carmela Palumbo ist eine davon.