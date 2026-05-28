Die Württembergische Sportjugend (WSJ) lädt beim MTV Ludwigsburg junge Vereinsmitglieder zum Austausch ein. Die Teilnehmenden dürfen auch zur European Outdoor Film Tour (Eoft).

Erst zur Jugendkonferenz, dann zur Eoft: Junge Sportvereinsmitglieder im Alter von 14 bis 27 Jahren dürfen sich auf zwei Events und eine exotische Mischung und echte Mitbestimmung freuen. Die Württembergische Sportjugend (WSJ) lädt zunächst beim MTV Ludwigsburg am 19. Juni von 15 bis 18.30 Uhr zu einer großen Jugendkonferenz Sport in die Bebenhäuser Straße 41 in Ludwigsburg ein. Unter dem Motto „Deine Stimme zählt“ sollen junge Sportvereinsmitglieder ihre Meinung sagen und Ideen einbringen.

An bis zu zehn Thementischen wird diskutiert und die Teilnehmenden dürfen Wünsche äußern. Moderatoren sorgen für Austausch und geben dem Event eine Struktur. Als Belohnung für die Teilnahme gibt es ein Gratis-Ticket für die European Outdoor Film Tour (Eoft).

Die Eoft gastiert im Rahmen des so genannten „Vorbild-Danke- Abend“ am 3. Juli im Atrium des SpOrt Stuttgart und ist eine der bekanntesten Outdoor-Filmreihen Europas. Filmstart ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Kino-Snacks sowie Getränke gibt‘s „for free“. Außerdem winken bei einer Verlosung tolle Preise.

Vereine können ihre jungen Mitgliederinnen und Mitglieder für diese beiden Veranstaltungen ansprechen und melden. Die Jugendkonferenz (19. Juni) ist eine einmalige Chance zur Mitbestimmung.

Hier geht’s zur Anmeldung: https://forms.office.com/e/Qqr9wHnddY.