Die Württembergische Sportjugend (WSJ) lädt beim MTV Ludwigsburg junge Vereinsmitglieder zum Austausch ein. Die Teilnehmenden dürfen auch zur European Outdoor Film Tour (Eoft).
Erst zur Jugendkonferenz, dann zur Eoft: Junge Sportvereinsmitglieder im Alter von 14 bis 27 Jahren dürfen sich auf zwei Events und eine exotische Mischung und echte Mitbestimmung freuen. Die Württembergische Sportjugend (WSJ) lädt zunächst beim MTV Ludwigsburg am 19. Juni von 15 bis 18.30 Uhr zu einer großen Jugendkonferenz Sport in die Bebenhäuser Straße 41 in Ludwigsburg ein. Unter dem Motto „Deine Stimme zählt“ sollen junge Sportvereinsmitglieder ihre Meinung sagen und Ideen einbringen.