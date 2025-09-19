Mitbegründer von Salamander: Kornwestheim forscht zur NS-Zeit ihres Ehrenbürgers Ernst Sigle

Ernst Sigles Name ist in Kornwestheim mit Salamander verbunden. Wie seine Rolle in der NS-Zeit zu bewerten ist, wird nun aber erstmals untersucht – auch auf Druck von Schülern.

Wie viel Ehre gebührt dem Ehrenbürger Ernst Sigle wirklich? Dieser Frage geht nun die Historikerin Anne Sudrow im Auftrag der Stadt Kornwestheim nach. Sigle und sein älterer Bruder Jakob stehen für den Erfolg des Schuhherstellers Salamander und damit auch für den Aufstieg der Stadt Kornwestheim. Seine Rolle im Nationalsozialismus ist bislang aber nicht umfassend aufgearbeitet worden. Nachdem die Jugend der Stadt Fragen stellt, soll sich das nun ändern.

Warum jetzt? „Von verschiedenen Seiten sind Fragen zur Person und Rolle unseres Ehrenbürgers Ernst Sigle in der NS-Zeit an uns herangetragen worden – Fragen, die wir derzeit nicht beantworten können“, sagt Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Sowohl von Schülern des Ernst-Sigle-Gymnsiums als auch von Menschen außerhalb gebe es Anfragen zu Ernst Sigle im Dritten Reich.

Sigle wurde 1872 in Kornwestheim geboren, war Schusterlehrling bei seinem Bruder Jakob und stieg in der wachsenden Firma, die Salamander werden sollte, bis in den Vorstand auf. 1927 wurde er Ehrenbürger seiner Heimatstadt, 1935 Aufsichtsratsvorsitzender der Salamander AG. 1952 wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik verliehen. 1961, ein Jahr nach seinem Tod, wurde das Ernst-Sigle-Gymnasium eingeweiht.

Dem OB, seit 2023 im Amt, merkt man an, wie schwer es ist, die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in Kornwestheim voranzutreiben. „Die Geschichte Salamanders ist für viele in der Stadt eng verbunden mit der eigenen Familienhistorie“, sagt Lauxmann. Tausende Arbeiter hatte der Schuhhersteller zu Hochzeiten, ihre Nachfahren sind zum großen Teil noch heute in der Stadt.

Im November 2024 wurde die Stele zur Erinnerung an die Zwangsarbeiter in Kornwestheim präsentiert. Foto: Werner Kuhnle

Mehr als Lurchi: Salamander ist allgegenwärtig in Kornwestheim

Das Unternehmen prägt bis heute die Stadtidentität. Stolz führt man den inoffiziellen Beinamen „Salamanderstadt“. Lurchi, das Maskottchen der Marke, ist so etwas wie ein modernes Wappentier der Großen Kreisstadt direkt nördlich von Stuttgart. Lauxmann ist vor mehr als zwei Jahren angetreten, für mehr Lurchi in der Stadt zu sorgen, und lässt den Worten Taten folgen. Eine Figur am Stadtparksee und ein Lurchi, den sich Vereine für ihre Events als Fotomotiv leihen können, bringen für so manche Kindheitserinnerung zurück.

Noch heute ragt unweit des Bahnhofs das riesige Salamander-Areal empor – als Überbleibsel der großen Zeit des Unternehmens. Mit dem großen Schriftzug auf dem Dach ist es eines der Wahrzeichen der Stadt. Die Firma ist also keineswegs nur geschichtlich bedeutsam, sondern heute noch allgegenwärtig.

Salamander profitierte vom NS-Regime auf vielfältige Weise

Zur Firmengeschichte in der Nazi-Zeit gibt es schon Untersuchungen und unter anderem auch die Bücher von Vera Friedländer, die selbst Zwangsarbeiterin bei Salamander war. Aber zu einzelnen Personen wurde bislang nicht geforscht. Es ist bekannt, dass Salamander tausende Zwangsarbeiter beschäftigte und auch von der Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen profitierte. Dort wurden Gefangene gezwungen, täglich bis zu 48 Kilometer zu laufen, um das Material zu testen. Zehn bis 20 Häftlinge sollen dabei täglich ermordet worden sein.

Wie sehr Ernst Sigle als Aufsichtsratsvorsitzender in die Verbrechen involviert war, wird nun wohl Gegenstand der Untersuchung sein. Die Entnazifizierungsakte Sigles, die öffentlich einsehbar ist, attestiert ihm keine formale Belastung. Er sei kein Parteimitglied gewesen und habe den Nationalsozialismus abgelehnt, heißt es dort. Gleichzeitig stieg sein Vermögen ausweislich der Akte zwischen 1932 und 1945 von 2,7 auf 4,8 Millionen Reichsmark.

Familie Sigles zeigt Verständnis für Aufarbeitung der NS-Zeit

Lauxmann hatte nach eigenem Bekunden auch Kontakt mit der Familie Sigles und sei dabei bezüglich der anstehenden Untersuchung nicht auf Ablehnung, sondern auf Verständnis gestoßen. Auch im Gemeinderat habe es für den Weg eine „deutliche Mehrheit“ gegeben.

Dem OB ist wichtig, dass die Untersuchung ausdrücklich ergebnisoffen geführt werde. Sowohl negative als auch positive Dinge könnten zu Tage gefördert werden. Lauxmann macht keinen Hehl daraus, dass er sich das Thema nicht gewünscht hat, sieht aber eine gesellschaftliche Verantwortung der Stadtverwaltung, insbesondere da es Fragen von der Jugend gebe.

Im Frühjahr soll Historikerin Sudrow mit ihren Untersuchungen fertig sein, diese sollen dann öffentlich in einem großen Forum präsentiert werden. Das lässt sich die Stadt etwa 47.000 Euro kosten. Welche Folgen sich aus den Erkenntnissen ergeben, sei noch offen. „Wir haben Frau Sudrow ausdrücklich darum gebeten, auch Empfehlungen abzugeben hinsichtlich Ehrenbürgerwürde und Schulname“, sagt Lauxmann. Dazu wird es aber sicherlich Diskussionen in der Stadt geben.

Die gab es schon angesichts einer Stele zur Erinnerung an die tausenden Zwangsarbeiter in der Stadt, die die örtliche Stolpersteininitiative an prominentem Platz platziert wissen wollte. Ein Standort am Salamander-Areal lehnte der aktuelle Inhaber der Immobilie ab, nun steht sie seit etwa einem Jahr vor dem Rathaus, aktuell halb verdeckt von großen Pflanzenkübeln.

Die Historikerin

Auswahl

Die Stadt Kornwestheim hat sich für den Ernst-Sigle-Auftrag an Anne Sudrow gewandt. „Es war uns wichtig, dass es jemand macht, der auf dem Gebiet schon geforscht hat“, sagt Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Sudrow hat ihre Arbeit im Sommer aufgenommen und soll Anfang 2026 fertig sein.

Vorkenntnis

Sudrow hat bezüglich ihres Werks „Der Schuh im Nationalsozialismus“ bereits auch zu Salamander geforscht. Ihre Forschungen bewegen sich grundsätzlich im Überschneidungsbereich von Wirtschafts-, Technik-, Wissenschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte. Zu Ernst Sigle gebe auch neues Material, habe Sudrow der Stadt schon gespiegelt.