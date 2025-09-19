Mitbegründer von Salamander: Kornwestheim forscht zur NS-Zeit ihres Ehrenbürgers Ernst Sigle

Ernst Sigles Name ist in Kornwestheim mit Salamander verbunden. Wie seine Rolle in der NS-Zeit zu bewerten ist, wird nun aber erstmals untersucht – auch auf Druck von Schülern.
Wie viel Ehre gebührt dem Ehrenbürger Ernst Sigle wirklich? Dieser Frage geht nun die Historikerin Anne Sudrow im Auftrag der Stadt Kornwestheim nach. Sigle und sein älterer Bruder Jakob stehen für den Erfolg des Schuhherstellers Salamander und damit auch für den Aufstieg der Stadt Kornwestheim. Seine Rolle im Nationalsozialismus ist bislang aber nicht umfassend aufgearbeitet worden. Nachdem die Jugend der Stadt Fragen stellt, soll sich das nun ändern.