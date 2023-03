1 Die Polizei musste am Ende noch Verstärkung rufen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Wut und Frust vieler Menschen entlädt sich immer öfter bei Ämtern. So auch jüngst am Mittwoch in Ludwigsburg: Ein 35-Jähriger randalierte in einem Büro der Ausländerbehörde und beleidigte eine 26-jährige Mitarbeiterin. Angefangen hatte alles damit, dass der Mann gegen 11.25 Uhr seinen Unmut über die lange Wartezeit äußerste. Als ihm die Mitarbeiterin erklärte, niemand werde vorgelassen, beleidigte er sie. Daraufhin wurde er der Behörde verwiesen, was der Mann aber verweigerte.

Der Mann spuckt einem Polizisten ins Gesicht

Die Mitarbeiter riefen schließlich die Polizei. Doch auch gegenüber den beiden Beamten zeigte sich der 35-Jährige äußerst aggressiv. Er ging mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte zu, weshalb er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt wurden. Nur: Sobald er wieder auf den Füßen stand, spuckte er einem der Polizisten ins Gesicht.

Mit Verstärkung gelang es der Polizei schließlich den 35-Jährigen aus dem Gebäude zu bringen und zur Dienststelle zu fahren. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.