Mitarbeiter vertreibt Einbrecher: Der Held von der Rommelshausener Tankstelle

1 Markus Grill ist im Ort dank seine Einschreitens ziemlich bekannt geworden. Foto: Phillip Weingand

Seit vielen Jahren arbeitet der Fellbacher Markus Grill bei einer Tankstelle in Kernen. Als er eines Morgens seine Frühschicht beginnt, schlägt seine Stunde: Er stößt auf zwei Einbrecher.











Die Stimmung ist gut, hier in der Agip-Eni-Tankstelle in Kernen-Rommelshausen. Einige Kunden sitzen an den Tischen, nippen an ihrem Kaffee. Hinter der Theke, zwischen Croissants, Kaugummis und Zigaretten, steht Markus Grill. Er kennt viele der Leute, die hier ein und ausgehen, für sie hat er einen Scherz oder kumpelhafte Worte übrig. Aber vor allem kennen viele Leute ihn. Seit kurzem ist er im Ort eine regelrechte Berühmtheit. Was nicht nur daran liegt, dass er seit 25 Jahren für die Tankstellenkette arbeitet, 14 davon in Rommelshausen. Seine Quasi-Prominenz verdankt der 58-Jährige vielmehr einer unfreiwilligen Begegnung mit zwei Einbrechern.