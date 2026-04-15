Mitarbeiter mit Waffe bedroht: 17-Jähriger mit Schwert überfällt Tankstelle in Pforzheim – und stellt sich

1 Eine Fahndung der Polizei war erfolglos geblieben (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Die Polizei fahndet in Pforzheim nach einem Tankstellenräuber. Erfolg hat sie nicht - aber schon tags darauf den Verdächtigen im Haus.











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Am Tag nach seinem mutmaßlichen Überfall auf eine Pforzheimer Tankstelle hat sich ein Jugendlicher der Polizei gestellt. Deren Angaben zufolge kam der 17-Jährige am Dienstag mit Bargeld auf ein Revier, bei dem es sich um die Beute handeln soll. Ermittler stellten in seiner Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe - ein kürzeres unscharfes Schwert - sicher. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche vorläufig entlassen.