Mitarbeiter in Sorge um Ex-Chef: Trigema veröffentlicht Video – Follower fragen nach Wolfgang Grupp

1 Kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt hat sich Ex-Trigema-Boss Wolfgang Grupp noch beim Tag der offenen Tür am Hauptsitz in Burladingen gezeigt. Foto: imago/Arnulf Hettrich, dpa/Bernd Weißbrod

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp liegt im Krankenhaus. Wie es ihm geht, bleibt unklar. Trigema postet ein Video, das Grupp vor dem Klinikaufenthalt zeigt.











Wolfgang Grupp lacht herzlich an seinem Schreibtisch, der gelbe Anzug mit der blauen Krawatte sitzt akkurat. So wie man den früheren Trigema-Chef kennt, hatte er sich auch beim Tag der offenen Tür am Hauptsitz in Burladingen gezeigt – kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt. „Da war er wie immer, die Leute haben Bilder mit ihm gemacht, da hat alles gepasst“, berichtete auch der Trigema-Betriebsratsvorsitzende Karl-Josef Schoser kürzlich gegenüber unserer Zeitung.