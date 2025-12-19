Mit Zoë Saldaña: Matthew McConaughey spielt Hauptrolle in Positano

Matthew McConaughey und Zoe Saldaña könnten bald gemeinsam im romantischen Netflix-Gaunerfilm "Positano" vor der Kamera stehen. Der Streifen ist eine romantische Gaunergeschichte, die vor Italiens Amalfiküste spielt.

Matthew McConaughey (56) und Zoe Saldaña (47) befinden sich in Verhandlungen für die Hauptrollen im Netflix-Film "Positano". Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, nimmt Daniel Roher (32) auf dem Regiestuhl Platz. Das Drehbuch stammt von Alessandro Tanaka and Brian Gatewood. Noch werden die Einzelheiten der Handlung streng unter Verschluss gehalten. Fest steht nur: Der Film ist eine "charmante, romantische Gaunerkomödie", die in der gleichnamigen italienischen Stadt spielt.

Nachdem sich die britische Produktionsfirma Working Title die Rechte am Drehbuch gesichert hatte, stieß Roher wenig später als Regisseur dazu. Vor Kurzem fiel das Skript McConaughey und Saldaña in die Hände - beide waren sofort angetan und sagten rasch für die Hauptrollen zu. Mit ihnen im Boot griff schließlich Netflix zu und erwarb das gesamte Projekt.

Comeback von McConaughey

Nach einer längeren Schauspielpause meldete sich McConaughey in diesem Herbst eindrucksvoll zurück - mit dem Apple-Thriller "The Lost Bus". Das Drama, das seine Premiere auf dem Toronto Film Festival feierte, brachte ihm großes Kritikerlob für seine Rolle als Schulbusfahrer ein, der während der Brände von 2018 in Paradise, Kalifornien, mehrere Kinder rettete.

Für Saldaña bedeutet "Positano" ein Wiedersehen mit Netflix. Die Schauspielerin gewann im März den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Emilia Pérez". Der Film ist auf Netflix verfügbar. Als Nächstes ist sie in James Camerons "Avatar: Fire and Ash" zu sehen, der seit dem 17. Dezember auf deutschen Kinoleinwänden läuft.