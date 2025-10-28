Mit Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Yeliz & Jimi - We Are Family?! startet Anfang Dezember auf Sky

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht geben in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" einen Einblick in ihr Leben als Patchwork-Familie und blicken auf die Höhen und Tiefen ihrer Ex-Beziehung zurück. Jetzt gibt es einen Starttermin für die Reality-Doku.
Jimi Blue Ochsenknecht (33), dessen Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und deren gemeinsame Tochter Snow (4) sind bald in einer eigenen Reality-Doku zu sehen: Sky zeigt seine Original-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" ab 2. Dezember (auch auf WOW sowie linear auf Sky One, wöchentlich eine neue Episode). Ein erster Teaser-Trailer macht die Spannungen zwischen dem Ex-Paar deutlich, die unter anderem in der vierteiligen Serie thematisiert werden sollen.