Mit William und George im Stadion: König Felipe und Prinzessin Sofía feiern EM-Titel mit dem spanischen Team

1 Der spanische König mit seiner Tochter Sofía und den spanischen Europameistern in Berlin. Foto: imago/PPE

König Felipe hat zusammen mit seiner Tochter Sofía den EM-Sieg der spanischen Nationalmannschaft in Berlin gefeiert.











Spaniens König Felipe (56) und seine Tochter Sofía (17) haben mit ihrer Fußballnationalmannschaft den EM-Sieg in Berlin gefeiert. Die beiden Royals waren in die deutsche Hauptstadt gekommen, um das Finale gegen England zu verfolgen, wo sie mitfieberten und die beiden Treffer ihres Teams bejubeln konnten. Nach dem 2:1-Sieg über die "Three Lions" ließ es sich der spanische König dann nicht nehmen, jedem Spieler seines Teams einzeln die Hand zu schütteln.