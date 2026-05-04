22 Jahre nach seinem achten Platz mit "Can't Wait Until Tonight": Max Mutzke kehrt zum Eurovision Song Contest zurück. Der Sänger wird in Wien gemeinsam mit ESC-Legenden wie Lordi oder Ruslana in der Pause auftreten.
2004 holte Max Mutzke (44) mit "Can't Wait Until Tonight" einen beachtlichen achten Platz für Deutschland, nun kehrt er auf die ESC-Bühne zurück. Wie der österreichische Sender "ORF" mitteilte, wird er am 16. Mai in Wien als sogenannter Interval Act singen. Mit ihren Auftritten wird die Zeit überbrückt, in der die Zuschauer für ihre Favoriten abstimmen.