Mit Vorstellung von E-Mail für Dich: Meg Ryan wird für Verdienst um Film geehrt

1 Meg Ryan ist für ihre zahlreichen Rollen in Liebeskomödien bekannt. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Noch im August bekommt Meg Ryan den "Heart of Sarajevo"-Ehrenpreis beim Sarajevo Film Festival - für ihre Verdienste um den Film. Auch ihr Klassiker "E-Mail für Dich" und ihr neuester Film werden gezeigt.











Link kopiert



Nachdem sie in den 1990er-Jahren zum Megastar der Traumfabrik wurde, ist es in den letzten Jahren vor den Kameras recht ruhig geworden um Meg Ryan (62). Die US-Schauspielerin, die vor allem für romantische Komödien wie "Harry und Sally", "In Sachen Liebe" und "Schlaflos in Seattle" bekannt ist, wird jedoch in Kürze für ihren "herausragenden Beitrag zur Filmkunst" ausgezeichnet.