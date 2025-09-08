Mit vielen prominenten Gästen: Lets Dance-Stars Anastasia und Sergiu feiern zweite Hochzeit

Anastasia und Sergiu Maruster haben ihre Liebe mit einer romantischen Traumhochzeit besiegelt. Gemeinsam mit Familie, Freunden und zahlreichen Weggefährten aus der "Let's Dance"-Familie feierten die Profitänzer ein rauschendes Fest.
Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung haben Anastasia (27) und Sergiu Maruster (32) nun im großen Stil Hochzeit gefeiert. Die aus "Let's Dance" bekannten Profitänzer gaben sich am Wochenende im Kreis von Familie und Freunden das Jawort. Auf Instagram präsentierten sie Fotos und Videos der glamourösen Feier.