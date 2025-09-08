Mit vielen prominenten Gästen: Lets Dance-Stars Anastasia und Sergiu feiern zweite Hochzeit

Anastasia und Sergiu Maruster haben ihre Liebe mit einer romantischen Traumhochzeit besiegelt. Gemeinsam mit Familie, Freunden und zahlreichen Weggefährten aus der "Let's Dance"-Familie feierten die Profitänzer ein rauschendes Fest.

Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung haben Anastasia (27) und Sergiu Maruster (32) nun im großen Stil Hochzeit gefeiert. Die aus "Let's Dance" bekannten Profitänzer gaben sich am Wochenende im Kreis von Familie und Freunden das Jawort. Auf Instagram präsentierten sie Fotos und Videos der glamourösen Feier.

Anastasia Maruster trug ein weißes, bodenlanges Brautkleid mit Korsettoberteil und hohem Beinschlitz. Ergänzt wurde der Look durch transparente Spitzenhandschuhe und einen Schleier. Sergiu Maruster entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug. Später wechselte der Rumäne zum Tanzen in ein weißes Sakko.

Fabian Hambüchen und die Heiters zu Gast

Bei der Hochzeit des Paares, das sich schon als Teenager kennenlernte, feierten zahlreiche Mitglieder der "Let's Dance"-Familie mit. Unter den Gästen waren auch die Profitänzer Patricija Ionel (30), Regina Luca (36) und Otlile Mabuse (35).

Auch ehemalige "Let's Dance"-Kandidaten mit enger Verbindung zum Brautpaar waren bei der Feier dabei. Turner Fabian Hambüchen (37), der in diesem Jahr mit Anastasia Maruster den dritten Platz belegte und im Trio-Dance mit ihr und Sergiu einen Rumba präsentierte, zählte zu den Gästen. Ebenso feierte Comedian Tony Bauer (29) mit, der 2024 mit Anastasia den siebten Rang erreichte.

Eine Woche nach ihrer eigenen Eheschließung machten Leyla (29) und Mike Heiter (33) einen Gegenbesuch. Bei der Hochzeit des Reality-Paares hatten Anastasia und Sergiu Maruster einen Überraschungstanz hingelegt. Der Bräutigam war dieses Jahr Tanzpartner von Leyla Heiter bei "Let's Dance".

Anastasia und Sergiu Maruster gehören erst seit Kurzem zur "Let's Dance"-Familie. Anastasia gab 2024 in der 17. Staffel ihr Debüt, damals noch unter ihrem Mädchennamen Stan. Ein Jahr später folgte Sergiu in Staffel 18, wo er mit Leyla Heiter tanzte. Bereits 2023 stand er bei der "Let's Dance"-Livetour auf der Bühne.

Bald könnte die nächste "Let's Dance"-Hochzeit anstehen. Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) hat sich erst vor Kurzem mit seiner Freundin Anna-Lena verlobt.