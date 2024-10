Mit viel Emotionen: Comeback für Kommissar Rex geplant

Fans des ermittelnden Vierbeiners "Kommissar Rex" können sich offenbar freuen: Die erfolgreiche Krimiserie soll in abgewandelter Form auf die Bildschirme zurückkehren. Wie der Filmproduzent Oliver Auspitz (48) gegenüber dem österreichischen "Kurier" ankündigt, sollen 2025 neue 90-minütige Filme gedreht werden. Die Ausstrahlung sei für 2026 geplant. Im deutschen Fernsehen wird das Ganze vermutlich in Sat.1 gezeigt. "Gemeinsam mit Sat.1 und ORF werden wir als Beta Film und MR Film das Comeback von ,Kommissar Rex' aufsetzen", erzählt Auspitz.

"Es wird ein neuer 'Rex' sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll, als spätere österreichische Stars wie Tobias Moretti, Karl Markovics oder Wolf Bachofner die Menschen vor den Schirm versammelt haben", erklärt Auspitz. Der künftige vierbeinige Hauptdarsteller - wohl wieder ein Deutscher Schäferhund - bereite sich bereits auf seine Rolle in der Polizeihundeschule vor. Wer als menschlicher Ermittlungspartner an seiner Seite zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Die Erfolgsgeschichte von "Kommissar Rex"

Die erste Folge von "Kommissar Rex" flimmerte vor rund 30 Jahren über die TV-Bildschirme. Was folgte, war eine große Erfolgsgeschichte: In insgesamt 18 Staffeln eroberte der Deutsche Schäferhund die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die österreichische Krimiserie, in der unter anderem neben den erwähnten Schauspielern Tobias Moretti (65), Karl Markovics (61) und Wolf Bachofner (63) auch Gedeon Burkhard (55) auftrat, wurde in zahlreichen weiteren Ländern ausgestrahlt.

Auspitz ist überzeugt, dass auch das Comeback funktionieren kann: "Die Leute haben ja auch nicht aufgehört, Hunde zu lieben." Die neuen "Lite-Crime-Geschichten" sollen eine Balance aus Krimi und Emotion finden. Der Produzent spricht davon, dass die Filme "ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren vermitteln" sollen.