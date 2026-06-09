Mit viel Bachelor-Prominenz: Jenny Koepper und Sebastian Klaus feiern Traumhochzeit in Spanien

Eine Traumlocation, bestes Wetter und eine gut gelaunte Hochzeitsgesellschaft: Influencerin Jenny Koepper und "Bachelors"-Star Sebastian Klaus haben ihre Liebe mit einer großen Feier in Spanien gekrönt. Unter den Gästen waren auch etliche Gesichter aus dem "Bachelor"-Kosmos.

2024 suchte er als einer von zwei "Bachelors" noch vergeblich im TV die große Liebe, nun hat der Immobilien-Salesmanager Sebastian Klaus (38) seine große Hochzeit mit Influencerin Jenny Koepper gefeiert. Nach der standesamtlichen Trauung im März schwor sich das Paar am Wochenende unter spanischem Himmel die ewige Treue. Auf ihren Instagram-Accounts teilten die beiden zahlreiche Eindrücke von dem Fest, zu dem auch etliche "Bachelor"-Kollegen angereist waren.

Vor allem die Braut postete fleißig und verriet, dass es ihr sehr schwergefallen war, ihrem Liebsten vorher nicht ihr spitzenverziertes Brautkleid mit tiefem Ausschnitt zu zeigen. Die Location mit direktem Blick aufs Wasser, weißen Stühlen und vielen Blumen bezeichnete sie als "meinen absoluten Traum". Der Bräutigam, der noch bis zuletzt an seiner Traurede gefeilt hatte, trug einen hellblauen Anzug.

Viel "Bachelor"-Prominenz

Vor dem großen Tag in Barcelona kamen die Gäste bereits bei einem ausgelassenen Welcome-Event zusammen. Ganz in Weiß wurde getanzt, gefeiert und auf das Brautpaar angestoßen. Unter den Gästen war auch Dennis Gries (33) mit seiner Freundin Katja, der 2024 gemeinsam mit Sebastian Klaus in der ersten Doppelpack-"Bachelor"-Staffel RTL-Geschichte schrieb.

Auch die früheren Rosenkavaliere Niko Griesert (2021), Dominik Stuckmann (2022) und David "Dee" Jackson (2023) waren dabei. Während Stuckmann und Jackson in Begleitung ihrer Partnerinnen Anna und Lissy mitfeierten, nahm Niko Griesert seinen Single-Status mit Humor. Er postete ein Bild von sich beim Weintrinken und schrieb dazu: "POV: Du bist auf der Hochzeit von deinen Freunden und dir wird klar, dass die einzigen Singles im Raum du und der siebenjährige Neffe der Braut sind."

Dennis Gries zeigt sich im Mini-Brautkleid

Auch Dennis Gries war am romantischen Wochenende zu Scherzen aufgelegt. Er überraschte den Bräutigam in einem kurzen Brautkleid - samt Schleier, aber ohne High Heels. In einem gemeinsamen Video gratulieren die vier TV-Stars ihrem strahlenden Kollegen unter dem Titel "Einer von uns ist kein Bachelor mehr".

Offiziell heißt er jetzt Sebastian Koepper

Im August 2024 machte Sebastian Klaus seine Beziehung mit Influencerin Jenny Koepper öffentlich. Im Dezember desselben Jahres gaben die beiden bekannt, zusammenzuziehen. Im Juni 2025 folgte der Antrag am Comer See, im März 2026 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Seit der Hochzeit heißt der Immobilien-Experte offiziell Sebastian Koepper, da er den Namen seiner Frau angenommen hat. In der Öffentlichkeit tritt er bislang jedoch weiter unter seinem Geburtsnamen auf.