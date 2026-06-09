Mit viel Bachelor-Prominenz: Jenny Koepper und Sebastian Klaus feiern Traumhochzeit in Spanien

Eine Traumlocation, bestes Wetter und eine gut gelaunte Hochzeitsgesellschaft: Influencerin Jenny Koepper und "Bachelors"-Star Sebastian Klaus haben ihre Liebe mit einer großen Feier in Spanien gekrönt. Unter den Gästen waren auch etliche Gesichter aus dem "Bachelor"-Kosmos.
2024 suchte er als einer von zwei "Bachelors" noch vergeblich im TV die große Liebe, nun hat der Immobilien-Salesmanager Sebastian Klaus (38) seine große Hochzeit mit Influencerin Jenny Koepper gefeiert. Nach der standesamtlichen Trauung im März schwor sich das Paar am Wochenende unter spanischem Himmel die ewige Treue. Auf ihren Instagram-Accounts teilten die beiden zahlreiche Eindrücke von dem Fest, zu dem auch etliche "Bachelor"-Kollegen angereist waren.