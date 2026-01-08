Daran, dass Pietro Lombardi (33) seine Kinder über alles liebt, herrschen keinerlei Zweifel. Den jüngsten Beweis hierfür liefert der ehemalige "DSDS"-Kandidat auf seinem offiziellen Instagram-Account. Der Anlass hierfür ist mehr als gebührend - schließlich feiert Söhnchen Leano, der aus seiner Beziehung mit Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) stammt, am 8. Januar seinen dritten Geburtstag.

Um zu unterstreichen, wie schnell doch die Zeit vergeht, postete er zu seiner Liebeserklärung ein Video von Leanos ersten Schritten. "Leano, heute bist du 3 Jahre alt, mein kleiner Schatz. In diesem Video hast du deine ersten Schritte gemacht und heute staune ich, wie groß und wundervoll du geworden bist", heißt es im dazugehörigen Text. "Papa ist so unglaublich stolz, so einen tollen Sohn wie dich zu haben. Ich liebe dich über alles."

Auch seiner Ex-Verlobten widmet er liebevolle Worte

In einer Instagram-Story ließ Lombardi auch seiner Ex-Verlobten Laura einen Clip sowie liebevolle Worte zukommen. Er postete ein Video, das die damals mit Leano hochschwangere Rypa im Kreissaal beim Herumalbern zeigt. Dazu heißt es: "Heute warst Du die stärkste Frau überhaupt und hast unser Wunder auf die Welt gebracht. Danke, dass Du so eine wundervolle Mutter für unsere Kinder bist." Im August 2024 hatte ein weiterer gemeinsamer Sohn namens Amelio Elija das Licht der Welt erblickt.

Nach Hochzeitsplänen folgte die endgültige Trennung

Im Mai des vergangenen Jahres hatte der Sänger noch von einer baldigen Hochzeit mit Laura Maria Rypa gesprochen. Doch nur drei Monate später teilte seine nun Ex-Verlobte via Instagram-Story das Liebes-Aus mit: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Das Paar war seit 2022 verlobt, pflegt aber offenbar weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Davon zollen zumindest Lombardis warmherzige Worte in Richtung der Mutter seiner beiden Söhne, der er auch zum 30. Geburtstag im vergangenen Dezember gratuliert hatte.

Spätestens im Juni steht der nächste Geburtstagsgruß des Sängers an: Am 19. Juni wird Lombardis erstgeborener Sohn Alessio, den er gemeinsam mit Sarah Engels hat, elf Jahre alt.