Pietro Lombardi überschüttet seinen zweiten Sohn Leano auf Instagram mit warmherzigen Worten. Drei Jahre ist sein "kleiner Schatz" nun schon alt.
Daran, dass Pietro Lombardi (33) seine Kinder über alles liebt, herrschen keinerlei Zweifel. Den jüngsten Beweis hierfür liefert der ehemalige "DSDS"-Kandidat auf seinem offiziellen Instagram-Account. Der Anlass hierfür ist mehr als gebührend - schließlich feiert Söhnchen Leano, der aus seiner Beziehung mit Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) stammt, am 8. Januar seinen dritten Geburtstag.