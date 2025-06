Hat sich die 20-jährige Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt verlobt? Zahara wurde in Los Angeles mit einem jungen Mann und einem auffälligen Diamantring am linken Ringfinger gesichtet.

Zahara, die 20-jährige Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61), hat mit einem auffälligen Diamantring an ihrem linken Ringfinger Verlobungsgerüchte entfacht.

Bilder zeigen sie mit einem jungen Mann und funkelndem Ring

Am 9. Juni wurde Zahara in Begleitung eines jungen Mannes gesichtet, als sie das Hollywood-Restaurant "Craig's" verließ. Auf den Aufnahmen, die "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post", vorliegen, ist die College-Studentin zu sehen, wie sie auf dem Beifahrersitz eines Autos Platz nimmt. Offenbar wenig erfreut über die Aufmerksamkeit der Paparazzi, zog sie ihre schwarze Baseballkappe tief ins Gesicht. Zahara zeigte sich in einem schwarzen Tanktop, kombiniert mit einer weißen Kurzjacke, einer schmalen schwarzen Hose und weißen Sandalen. Ein Detail zog unweigerlich alle Blicke auf sich: der große Ring, der an ihrem linken Ringfinger funkelte.

Am Steuer des Wagens saß ein junger Mann, bei dem es sich laut der Promi-Webseite um Elijah Cooper handeln soll - Schauspieler und Student am Morehouse College in Atlanta. Darüber hinaus heißt es, er sei Mitgründer der Streetwear-Marke Tints und folge Zaharas privatem Instagram-Account.

Zahara legte Pitts Nachnamen ab

Ob die 20-Jährige tatsächlich ihr privates Glück gefunden hat, bleibt offen. In den vergangenen Jahren mussten Zahara und ihre fünf Geschwister jedoch eine schwierige Zeit durchleben: Die Trennung ihrer prominenten Eltern war begleitet von einem langwierigen Scheidungsprozess und öffentlichem Streit. Während der Trennung stellte sich Zahara auf die Seite ihrer Mutter. Sie begleitet Angelina Jolie häufiger zu Veranstaltungen und legte den Nachnamen ihres Vaters ab.

Als sie sich 2023 bei der Einführungszeremonie der Schwesternschaft Alpha Kappa Alpha am Spelman College zu ihrer Mitgliedschaft bekannte, rief sie in einem Video der Veranstaltung, das in den sozialen Medien kursierte, den Namen "Zahara Marley Jolie". Ihre Schwester Shiloh (19) folgte ihrem Beispiel und reichte rechtliche Dokumente ein, um den Nachnamen ihres Vaters abzulegen. Zuletzt trat sie unter dem Namen Shi Joli in Erscheinung.

Trennung 2016, Scheidung erst 2024

Zahara ist eines der sechs Kinder von Jolie und Pitt. Das einstige Traumpaar hat außerdem die Kinder Maddox (23), Pax (21), Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). Die Schauspieler heirateten im Jahr 2014. Im Herbst 2016 folgte dann die Trennung, die in einen jahrelangen Rechtsstreit mündete. Erst im Dezember 2024 wurde die Scheidung vollzogen.