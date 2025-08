Mit Ulrich Matthes: Angela Merkel zurück in Bayreuth

Angela Merkel (71) ist ein gern gesehener und häufiger Gast im bayerischen Bayreuth. Regelmäßig hat die Altkanzlerin die Bayreuther Festspiele oder auch Richard-Wagner-Festspiele in den vergangenen Jahren besucht. Auch 2025 kam die frühere Bundeskanzlerin zur Eröffnung in Begleitung ihres Gatten Joachim Sauer (76). Gefeiert wurde die Premiere einer Neuinszenierung der "Meistersinger von Nürnberg".

Jetzt wurde Merkel erneut in Bayern gesichtet, zu Thorleifur Örn Arnarssons (47) Inszenierung von "Tristan und Isolde" am 3. August. Bilder vom Event zeigen die Wagner-Anhängerin diesmal in Begleitung des deutschen Schauspielers Ulrich Matthes (66). Auf dem Spielplan der Bayreuther Festspiele stehen daneben in diesem Jahr unter anderem auch "Das Rheingold", "Die Walküre", "Lohengrin", "Siegfried" und "Parsifal".

Eröffnung mit viel Politprominenz

Zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele im Juli hatte sich neben Angela Merkel und ihrem Ehemann Joachim Sauer wie gewohnt Deutschlands Politprominenz die Ehre gegeben. Angereist waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (69), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) sowie die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (31). Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) verbeugte sich beim Empfang gar vor Merkel.

Neben Politikerinnen und Politkern gehörte auch Florian Silbereisen (44) in Bayreuth zu den Gästen. Der Moderator und "Traumschiff"-Kapitän war auf Einladung Söders zur Eröffnung gekommen. Auf Instagram zeigte Silbereisen unter anderem, wie er dem Ministerpräsidenten die Hand schüttelt. Zudem teilte er weitere Aufnahmen - darunter ein Selfie mit Angela Merkel, auf dem beide in die Kamera lächeln.