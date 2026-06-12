Taylor Swift brach mit ihrem Song "I Knew It, I Knew You" bereits Streaming-Rekorde. Jetzt setzt sich der Erfolg in den deutschen Single-Charts fort: Sie übernimmt Platz eins von Helene Fischer.
Taylor Swift (36) erobert erneut die Hitliste: Der Popstar setzt sich mit der Single "I Knew It, I Knew You" an die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Nach "The Fate of Ophelia" und "Opalite" aus ihrem aktuellen Album "The Life of a Showgirl" steht sie zum dritten Mal ganz oben. Dieses Mal verdrängt sie Helene Fischer (41) von Platz eins. Die Schlagersängerin fällt mit dem MagentaTV-WM-Song "Heute Nacht" auf Rang 52 zurück.