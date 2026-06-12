Taylor Swift brach mit ihrem Song "I Knew It, I Knew You" bereits Streaming-Rekorde. Jetzt setzt sich der Erfolg in den deutschen Single-Charts fort: Sie übernimmt Platz eins von Helene Fischer.

Taylor Swift (36) erobert erneut die Hitliste: Der Popstar setzt sich mit der Single "I Knew It, I Knew You" an die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Nach "The Fate of Ophelia" und "Opalite" aus ihrem aktuellen Album "The Life of a Showgirl" steht sie zum dritten Mal ganz oben. Dieses Mal verdrängt sie Helene Fischer (41) von Platz eins. Die Schlagersängerin fällt mit dem MagentaTV-WM-Song "Heute Nacht" auf Rang 52 zurück.

Rekordstart auf Streaming-Plattformen Nicht nur hierzulande sorgt "I Knew It, I Knew You" Aufmerksamkeit. Schon kurz nach Veröffentlichung am 5. Juni brach der Titel aus dem "Toy Story 5"-Soundtrack Streaming-Rekorde. Apple Music teilte laut US-Medien mit, der Song sei die erfolgreichste Country-Single des Jahres 2026 und habe einen neuen Allzeitrekord für die erfolgreichste Soundtrack-Single am ersten Tag aufgestellt.

Auch Spotify meldete Bestwerte: "I Knew It, I Knew You" sei der meistgestreamte Country-Song einer Künstlerin innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dienstes. Amazon Music sprach vom weltweit erfolgreichsten Streaming-Debüt eines Titels innerhalb der ersten 24 Stunden im Jahr 2026.

Niall Horan führt die Album-Charts an

Auf den weiteren Plätzen der Single-Charts folgen Justin Bieber und Nicki Minaj mit "Beauty And A Beat" auf Rang zwei. Dahinter landen die Deutschrapper Summer Cem und Billa Joe mit "Killy Manjaro" auf Platz drei. Zara Larsson rutscht mit "Lush Life" von Platz drei auf vier ab. Die Top Five komplettiert die israelische Alternative-Rock-Band Temper City mit "Self Aware". Der WM-Song "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy verbessert sich zudem deutlich und steigt von Platz 22 auf elf.

Wie in den Single-Charts gibt es auch in den Album-Charts einen Wechsel an der Spitze: Niall Horan steigt mit "Dinner Party" neu auf Platz eins ein. Damit verweist der ehemalige One-Direction-Sänger die Toten Hosen ("Trink aus, wir müssen gehen!") auf Rang drei. Für Horan ist es der erste Nummer-eins-Erfolg als Solokünstler in Deutschland. Zuvor war er zweimal mit One Direction und zuletzt 2023 mit seinem Album "The Show" knapp an der Spitzenposition vorbeigeschrammt.

RAF Camora schafft es mit einer limitierten Sonderedition seines Albums "Forever" erneut auf Platz zwei. Dahinter platzieren sich mehrere Neueinsteiger in den Top Ten: Die Indie-Rocker von Madsen erreichen mit "Smile" Platz vier, Evanescence belegen mit "Sanctuary" Rang fünf. Auch Florian Künstler ("Alles nur geliehen", sechs) und Pink Floyd ("8-Tracks", sieben) sind neu unter den besten Zehn.